Меркель обсудила с Путиным миграционный кризис на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора в среду, 10 ноября, и.о. канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным миграционный кризис на белорусской границе.

В Кремле сообщают, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Отмечается, что российский лидер предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Европейского союза с Белоруссией.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как передает официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, канцлер Германии заявила, что «использование» Минском мигрантов является «бесчеловечным и неприемлемым», попросив российского лидера повлиять на это.

Напомним, ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда колонна мигрантов двинулась из Белоруссии в сторону Польши. После нескольких попыток прорвать заграждение из колючей проволоки, они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Как писал сайт kp.ru, Литва в связи с этим ввела чрезвычайное положение.