СБУ начала проверку причастности Порошенко к госизмене Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

- Соответствующая версия проверяется, - рассказал глава СБУ Иван Баканов изданию "Українськi Новини".

Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о государственной измене. Суд принял решение поместить депутата под домашний арест, отказав прокуратуре в его заключении под стражу. Также его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Сам Медведчук планировал обжаловать это решение вместе со своими адвокатами.