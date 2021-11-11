Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия никогда не планировала и не планирует военного вторжения на Украину Фото: Александр КОЦ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину.

По его словам, российская сторона этого не планировала и не думала о подобном.

- Нет, не планируем и никогда не планировали, - заявил Полянский журналистам, его слова цитируют РИА Новости. - Этого не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета.

Также дипломат добавил, что Россия имеет полное право концентрировать войска где угодно на территории своего государства.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщало, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.