В РПЦ призвали не оправдывать отказ от вакцинации религией Фото: ИВАНОВА Диана

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей.

По его мнению, использовать религию, оправдывая отказ от прививки, недопустимо.

- Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации...Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. ... Но считаем, что каждый человек должен самостоятельно принимать решение, - сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

Представитель РПЦ также напомнил, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл привился от коронавируса одной из отечественной вакцин еще в начале текущего года. По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, после прививки Патриарх чувствовал себя очень хорошо.