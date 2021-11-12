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Общество12 ноября 2021 0:25

В РПЦ призвали не оправдывать отказ от вакцинации религией

Владимир Легойда напомнил, что патриарх Кирилл ранее привился от коронавируса
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В РПЦ призвали не оправдывать отказ от вакцинации религией

В РПЦ призвали не оправдывать отказ от вакцинации религией

Фото: ИВАНОВА Диана

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей.

По его мнению, использовать религию, оправдывая отказ от прививки, недопустимо.

- Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации...Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. ... Но считаем, что каждый человек должен самостоятельно принимать решение, - сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

Представитель РПЦ также напомнил, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл привился от коронавируса одной из отечественной вакцин еще в начале текущего года. По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, после прививки Патриарх чувствовал себя очень хорошо.