Суд обязал Навального выплатить Дерипаске рубль в качестве моральной компенсации Фото: Александр ГЛУЗ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному о защите деловой репутации.

По решению суда Навальному необходимо выплатить моральную компенсацию истцу в размере 1 рубля и по 50 тысяч рублей неустойки за каждый день неисполнения судебного решения.

- Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах на YouTube-канал ... и обязал удалить эти видео, - рассказал "Ъ" адвокат Дерипаски.