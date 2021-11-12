Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика12 ноября 2021 1:29

Суд обязал Навального выплатить Дерипаске рубль в качестве моральной компенсации

Также по решению суда Алексею необходимо удалить ролики на YouTube-канале
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Суд обязал Навального выплатить Дерипаске рубль в качестве моральной компенсации

Суд обязал Навального выплатить Дерипаске рубль в качестве моральной компенсации

Фото: Александр ГЛУЗ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному о защите деловой репутации.

По решению суда Навальному необходимо выплатить моральную компенсацию истцу в размере 1 рубля и по 50 тысяч рублей неустойки за каждый день неисполнения судебного решения.

- Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах на YouTube-канал ... и обязал удалить эти видео, - рассказал "Ъ" адвокат Дерипаски.