США и страны ЕС обвинили Белоруссию в миграционном кризисе на границе с Польшей Фото: REUTERS

США, Великобритания и страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией. Представители этих государств осуждают эту ситуацию. Об этом говорится в заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

По мнению властей Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, Америки и Албании, Минск преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС для отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Белоруссии.

8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Однако после неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты решили разбить палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы, а правительство Литвы ввело режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.