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Политика12 ноября 2021 3:23

Bloomberg: США уведомили ЕС, что опасаются вторжения России на Украину

При этом никаких данных, на основании которых Штаты сделали такие выводы о РФ, ЕС не предоставили
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Bloomberg: США уведомили ЕС, что опасаются вторжения России на Украину

Bloomberg: США уведомили ЕС, что опасаются вторжения России на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы.

Американские чиновники при этом выразили опасения, что РФ может рассматривать возможность "военной операции".

Тем временем, российская сторона уже ответила на выдвинутое предположение о рисках "вторжения". По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, РФ этого не планировала и не думала о подобном.

- Нет, не планируем и никогда не планировали (вторгаться на Украину), - заявил Полянский. - Этого не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета.

Он также отметил, что у РФ есть право концентрировать войска где угодно на территории своей страны.