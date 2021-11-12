"Ъ": данные 500 тысяч покупателей фейковых справок о вакцинации от COVID-19 слили в сеть на продажу

В сети Интернет появились персональные данные более 500 тысяч граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР.

Сведения жителей Москвы и Московской области, в том числе данные паспорта и СНИЛС, выставили на продажу, пишет "Ъ".

Как отмечает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.

- На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах предоставлена персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона, - говорится в публикации.