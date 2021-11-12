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Общество12 ноября 2021 5:06

"Ъ": данные 500 тысяч покупателей фейковых справок о вакцинации от COVID-19 слили в сеть на продажу

Также это относится к тем, кто покупал поддельные результаты ПЦР
Источник:kp.ru
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В сети Интернет появились персональные данные более 500 тысяч граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР.

Сведения жителей Москвы и Московской области, в том числе данные паспорта и СНИЛС, выставили на продажу, пишет "Ъ".

Как отмечает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.

- На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах предоставлена персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона, - говорится в публикации.