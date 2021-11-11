QR-коды хотят ввести в кафе, магазинах и на транспорте

Екатеринбург. Охранник торгового центра с табличкой "Пожалуйста, предъявите ваш QR-код". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешняя волна пандемии перекрыла по размаху все, что мы видели ранее. Еще с середины октября число заболевших превысило прежний декабрьский пик (тогда максимум составлял 29 935 случаев), последние дни этот показатель держится на уровне около 40 тысяч заболеваний в сутки. Но самое печальное, что вдвое перекрыты рекорды смертности: на 11 ноября от SARS-CoV-2 умерло 1237 человек.

Полтора года назад на гораздо более низких цифрах в стране был введен локдаун. Но тогда не было вакцин, опыта лечения COVID-19 и достаточного количества оборудованных коек в стационарах. Сейчас появились эффективные инструменты борьбы с вирусом и прежде всего - вакцинация. И можно защитить людей без длительного локдауна, который явно не на пользу экономике, да и нашему здоровью в целом тоже. QR-код, подтверждающий наличие иммунитета к SARS-CoV-2, позволит его обладателям вести обычный образ жизни. А в отношении тех, кто иммунитетом не обладает, будет действовать ряд ограничений.

Впрочем, мера это не новая. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 77 регионах страны QR-коды уже действуют в том или ином виде. Теперь Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса подтвердил, что готовит законопроект о внедрении электронных кодов, подтверждающих вакцинацию, на федеральном уровне.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАКОНОПРОЕКТЕ?

Для посещения общественных мест, массовых мероприятий, кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, передвижениях на поездах и самолетом необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации либо справку о том, что вы переболели ковидом, или ПЦР-тест, если у вас есть медотвод от вакцинации.

QR-коды не будут требовать в городском общественном транспорте, аптеках, магазинах, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.

Конкретный перечень объектов и мероприятий, для посещения которых необходим QR-код, будут определять власти регионов.

Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», то можете получить сертификат о вакцинации в МФЦ.

До 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля заменить QR-код тестом будут иметь право только пациенты, имеющие медотвод от прививки.

Экстренные меры будут действовать до июня 2022 года.

QR-коды не будут требовать в городском общественном транспорте, аптеках, магазинах, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не хватает проверяющих

Во многих регионах России QR-коды уже широко применяются. Не обошлось и без перекосов, о которых хорошо бы подумать составителям законопроекта:

На курортах Краснодарского края QR-коды требуются в кафе, ресторанах и торговых центрах. Но только не учли, что в Сочи, например, пункт вакцинации находится в ТРЦ. И когда в торговый центр собрались люди, чтобы сделать прививку, их не пустили: «Нет прививки - нет кода. Нет кода - нет прививки!» Прививочный пункт пришлось закрыть.

В Татарстане QR-код собрались ввести в общественном транспорте только с 22 ноября, но некоторые перевозчики решили не ждать этой даты и начали требовать с пассажиров справки уже сейчас. На остановках выросли очереди, местное правительство забросали жалобами. Транспортникам пришлось сдавать назад.

В Самаре QR-коды ввели почти везде - даже в бассейнах и салонах красоты. Попасть непривитые могут только в крошечные магазины у дома. В торговых центрах антипрививочники даже устраивают драки. Доходит до протоколов полиции.

В Челябинске не хватает проверяющих QR-кодов, их сейчас набирают. За час работы обещают платить 80 рублей. А в салонах красоты стали делать маникюр с нанесенным на ногти кодом.

В Калининграде губернатор попытался ввести коды для посещения МФЦ, но поднялась волна возмущения и решение пришлось отменить.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Людей надо подтолкнуть...

Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) высказался о ситуации с распространением ковида:

- Я сторонник обязательной вакцинации, но считаю, что она должна быть организована по-человечески. Нельзя допускать, чтобы людям выкручивали руки, - это приведет только к недовольству населения.

Что надо делать? Я считаю, что должны быть созданы максимально комфортные условия для привитых граждан и максимально некомфортные условия для людей, которые не вакцинировались. У нас есть все необходимое для всеобщей вакцинации, и цель этих мер - побудить людей пойти и сделать прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введут ли QR-коды в транспорте в 2021 году и пустят ли без них в самолет и поезд

Разбираемся, какие ограничительные меры обсуждаются и как они отразятся на туристах, если будут приняты (подробности)