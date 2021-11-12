Вирусолог Альтштейн спрогнозировал победу России над пандемией коронавируса в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в 2022 году,. При этом, эксперт отмечает, что сам вирус никуда не денется.

- Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется, - рассказал Альтштейн РИА Новости.

Накануне он рассказывал о своем предположении, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, но число заболевших останется достаточно высоким.