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Здоровье12 ноября 2021 6:44

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал победу России над пандемией коронавируса в 2022 году

При этом он считает, что если пандемия заглохнет, то вирус все равно никуда не денется
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Вирусолог Альтштейн спрогнозировал победу России над пандемией коронавируса в 2022 году

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал победу России над пандемией коронавируса в 2022 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в 2022 году,. При этом, эксперт отмечает, что сам вирус никуда не денется.

- Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется, - рассказал Альтштейн РИА Новости.

Накануне он рассказывал о своем предположении, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, но число заболевших останется достаточно высоким.