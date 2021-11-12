Украинский замминистра заявил об «энергетической войне» с Россией

В Киеве заявили об «энергетической войне» Украины с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна находится в состоянии «энергетической войны» с Россией.

- Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа, — сказал он в эфире телеканала «1+1».

По мнению Немчинова, Россия якобы «делает все», чтобы Украина сильнее ощутила энергетический кризис.

Напомним, украинский аналитик Александр Кочетков считает, что Россия может начать прямые поставки газа Украине только тогда, когда Киев пойдет на политические уступки по Донбассу и Крыму. По мнению Кочеткова, правительство Украины само виновато в высоких ценах на газ, поскольку отказалась от альтернативных закупок энергоносителей и реального реверса голубого топлива. Он отметил, что если на фоне дефицита газа в стране начнутся протесты президент Украины Владимир Зеленский будет проводить «максимально жесткую» политику.