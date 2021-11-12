Гидрометцентр сообщил о дожде и мокром снеге в Москве 12 ноября 2021 года

Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде 12 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр России сообщил, что жителей Москвы ожидают мокрый снег, дождь и облачная погода в пятницу, 12 ноября 2021 года.

Днем в столице России будет от трех до пяти градусов тепла. Утром местами гололед и гололедица. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до минус двух градусов.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы. Он добавил, что зима будет похожа на европейскую, но с большим количеством осадков. По словам Тишковца, на народные приметы о погоде полагаться не стоит. Специалисты проверяли их по климатической статистике и выяснили, что 90% примет не работает.