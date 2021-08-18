Глава СПЧ Валерий Фадеев: Я не против сокращения рабочей недели

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не против сокращения рабочей недели, но считает, что об этом слишком много говорят.

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд - это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать Труд должен радость приносить человеку», - сказал глава СПЧ в интервью газете «Известия».

Валерий Фадеев признал, что, к сожалению, не каждый россиянин может найти себе работу, которая приносила бы радость.

«Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», - подчеркнул он.

Глава СПЧ отметил, что «больше половины людей в России получают меньше 27-28 тысяч рублей зарплаты на руки», а многие – 15-20 тысяч рублей в месяц, «вот о чем надо думать». При этом он указал, что «работа крестьянина тоже может быть в радость»: например, на передовых хозяйствах з0арплата хорошая, бывает больше 50 тысяч рублей, а «агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тысяч получают».

«И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», - подытожил Валерий Фадеев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков объяснил, возможен ли переход на четырехдневную занятость в России. Пока в ведомстве считают, что такой необходимости нет. У работодателей есть много вариантов, как организовать удобную занятость для сотрудников.