В Госдуме предложили выдавать QR-код переболевшим коронавирусом неофициально

В Государственной думе предложили выдавать QR-код неофициально переболевшим коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко создать регистр граждан с антителами к коронавирусной инфекции.

- Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, — цитирует текст обращения РИА Новости.

По словам Леонова, зачастую граждане не могут получить QR-код, хотя переболели коронавирусом. Предложение будет актуально для тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врачу, отметил парламентарий.

Ранее в сети Интернет появились персональные данные более 500 тысяч граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР. Пока речь идет только о жителях Москвы и Московской области. В сеть на продажу слили данные паспорта и СНИЛС, номера телефонов и места жительства, а также информацию о дате получения сертификата. По данным "Ъ", база из 1 тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысяч рублей), а купить информации об одном человеке можно всего за 30–40 рублей.