Что произошло в ночь на 12 ноября

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети Интернет появились персональные данные более 500 тысяч граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР. Пока речь идет только о жителях Москвы и Московской области. В сеть на продажу слили данные паспорта и СНИЛС, номера телефонов и места жительства, а также информацию о дате получения сертификата. По данным "Ъ", база из 1 тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысяч рублей), а купить информации об одном человеке можно всего за 30–40 рублей.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин рассказал о ситуации вокруг "КП" в Белоруссии, что происходит с арестованным в Минске корреспондентом Геннадием Можейко, и какой была реакция в московских верхах на закрытие в республике ведущего российского издания.

В Украинской православной церкви (УПЦ) бывшего президента страны Петра Порошенко назвали последователем сатаны. Им он стал после осуществляя гонения на каноническую УПЦ.

США уведомили ЕС о риске "вторжения" России на территорию Украины, сообщило агентство Bloomberg. При этом американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы.

Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский уже опроверг эту информацию. Он заявил, что российская сторона этого не планировала и не планирует: "Этого не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".

В России ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", которая позволяет снижать концентрацию коронавируса у больного в 16 раз. В начале ноября 2021 года один из БАДов уже получил свидетельство о госрегистрации.

Сборная России по футболу 11 ноября одержала разгромную победу над командой спортсменов из Кипра в отборочном матче ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу наших.

США, Великобритания и страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией. Представители этих государств осуждают сложившуюся ситуацию.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. По его мнению, использовать религию, оправдывая отказ от прививки, недопустимо. Он также отметил, что исторически церковь никогда не выступала против вакцинации.