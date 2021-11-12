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Звезды12 ноября 2021 9:19

Самой дорогой в мире картиной Ван Гога на бумаге стала "Стога пшеницы"

Произведение художника продали за 35,9 млн долларов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Картину Винсента Ван Гога "Стога пшеницы" продали за 35,9 млн долларов

Картину Винсента Ван Гога "Стога пшеницы" продали за 35,9 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картину Винсента Ван Гога "Стога пшеницы", написанную акварелью на бумаге, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 35,9 миллиона долларов, сообщает сайт аукционного дома.

За произведение голландского художника владельцы картины надеялись выручить 20-30 миллионов долларов, но итоги аукциона превзошли все их ожидания. Это позволило "Стогам пшеницы" стать самой дорогой работой Ван Гога на бумаге.

Пейзаж "Стога пшеницы" написан Ван Гогом в 1888 году, когда голландский мастер пребывал на юге Франции. Художник считал, что именно в этот период он написал свои лучшие работы.

Картина перешла по наследству к брату Винсента Тео Ван Гогу. После смены нескольких владельцев она попала к нацистам во время Второй мировой войны, после чего три десятилетия о ней ничего не было известно. В 1970 году Christie's выкупил "Стога пшеницы" у другого аукционного дома.

Как ранее писал сайт kp.ru, картина андеграундного художника Бэнкси, ставшая всемирно известной после перформанса с уничтожением шредером, была продана на аукционе в Лондоне. Рисунок ушел с молотка за рекордные для работ автора деньги - 25,4 миллиона долларов.