Власти Свердловской области рассматривают вопрос запрета продажи алкоголя без QR-кода

В Свердловской области рассматривают вопрос запрета продажи алкоголя без QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области рассмотрят вопрос запрета продажи алкогольной продукции гражданам без QR-кода. Об этом сообщил «КП-Урал».

Как сообщил министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев, оперштаб следит за ситуацией в области, чтобы оперативно реагировать на изменения, и контролирует соблюдение коронавирусных ограничений

- Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба, — сообщил политик.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко создать регистр граждан с антителами к коронавирусной инфекции. По словам Леонова, зачастую граждане не могут получить QR-код, хотя переболели коронавирусом. Предложение будет актуально для тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врачу, отметил парламентарий.