Польша обвинила Белоруссию в попытке "силой протолкнуть через границу" группу женщин и детей

Поляки обвиняют белорусов в попытке заставить мигрантов перейти границу / Кадр из видео

Польские силовики пресекли попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой были преимущественно женщины и дети, заявил Польскому телевидению пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа.

"Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек", - заявил Крупа, уточнив, что военные толкали людей прямо на забор из колючей проволоки.

Крупа подчеркнул, что полицейские совместно с пограничниками не допустили пересечения госграницы – вся группа осталась на территории Белоруссии. Какие меры для этого приняли поляки, Крупа не уточнил.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории.