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Экономика12 ноября 2021 11:21

ПФР предупредил о задержках с выплатой пенсий из-за неполного пакета документов

Гражданам предпенсионного возраста необходимо обратиться в фонд для оценки достаточности пенсионных прав
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий из-за неполного пакета документов

Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий из-за неполного пакета документов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил россиян о задержках с выплатой пенсий из-за предоставления неполного пакета документов.

Чтобы избежать задержек гражданам предпенсионного возраста необходимо обратиться в ПФР и предоставить пакет документов.

- После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав, — цитирует сообщение фонда URA.Ru.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что процедура оформления пенсий по потере кормильца станет проще. Уже разработан и размещен на общественное обсуждение законопроект, согласно которому подавать заявление для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним будет не нужно. Сейчас представители ребенка, один или оба родителя которого умерли или признаны пропавшими без вести, обращается с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца.