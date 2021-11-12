Центробанк закупил на внутреннем рынке валюту на 7,4 млрд рублей

ЦБ делает закупки валюты в соответствии с бюджетным правилом Фото: Shutterstock

Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 7,4 миллиарда рублей с расчетами 11 ноября, сообщает регулятор на своем сайте.

К покупкам валюты Центробанк вернулся с 15 января 2021 года. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысили 2 триллиона рублей.

ЦБ делает это в соответствии с бюджетным правилом - сверхдоходы от нефти, проданной выше заложенных в бюджете 40 долларов за баррель, регулятор может тратить на покупку валюты для Минфина.

По замыслу правительства, с помощью такого подхода российская экономика должна снизить многолетнюю зависимость от цен на нефть и избавиться от риска инфляции и роста импорта в ущерб национальной экономике.

Как ранее писал сайт kp.ru, международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум.