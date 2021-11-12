"Белавиа" прекратила перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции

"Белавиа" вернет полную стоимость билетов тем, кто не может вылететь из-за запрета Фото: Евгения ГУСЕВА

С 12 ноября белорусская авиакомпания "Белавиа" прекращает перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию, сообщает пресс-служба компании на своем сайте в пятницу, 12 ноября.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в тексте сообщения.

Пассажирам, которые уже купили билеты, но не могут вылететь из-за запрета, вернут полную стоимость, заверили в авиакомпании.

Как ранее писал сайт kp.ru, новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделала представитель Еврокомиссии Дана Спинант. По ее словам, Брюссель собирается принимать меры и в отношении стран происхождения мигрантов.