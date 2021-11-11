Новые санкции Евросоюза против Белоруссии предполагают черный список авиакомпаний, перевозящих мигрантов

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут включать черный список авиакомпаний, перевозящих мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделала представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Мы предлагаем расширить действующие санкции. Мы изучаем юридические пути, с помощью которых мы можем создать черные списки в отношении авиакомпаний, завозящих мигрантов в Белоруссию, которых потом толкают к границе», - заявила представитель Еврокомиссии.

Спинант отметила, что Брюссель собирается действовать аналогичным образом в отношении стран происхождения мигрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Согласно приведенным данным, под ограничения могут попасть министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и авиакомпания «Белавиа».

Позже, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Брюссель рассматривает вариант введения ограничений против ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. Как писал сайт kp.ru, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко усомнился, что Евросоюз действительно примет санкции в отношении российской авиакомпании.