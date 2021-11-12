В России выявлено 40 123 случая заражения коронавирусом 12 ноября 2021 года

В России выявлено 40 123 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 40 123 случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии было выявлено 8 992 595 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где выявили 5 183 случая. Вторым идет Санкт-Петербург с 3 421 зараженным за сутки. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 2 726 случаев.

Также за сутки было выявлено 1 235 летальных исходов. Еще 33 645 пациентов выписали из больницы.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко создать регистр граждан с антителами к коронавирусной инфекции. По словам Леонова, зачастую граждане не могут получить QR-код, хотя переболели коронавирусом. Предложение будет актуально для тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врачу, отметил парламентарий.