Профицит федерального бюджета России в январе - октябре предварительно превысил 2,1 трлн рублей Фото: REUTERS

Профицит федерального бюджета России в январе - октябре текущего года, по предварительной оценке, составил 2 трлн 140 млрд 107,5 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов РФ, где уточняют, что по состоянию на сентябрь 2021 года профицит бюджета составлял свыше 1,4 трлн рублей.

Согласно представленной информации, доходы бюджета за десять месяцев составили 20 трлн 430 млрд 838 млн рублей или 108,9 процентов к общему объему доходов, утвержденному ранее Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Расходы бюджета за аналогичный период были равны 18 трлн 290 млрд 730,5 млн рублей или 85 процентов к общему объему расходов, утвержденному соответствующим законом.

Напомним, ранее Государственная дума РФ приняла проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно законопроекту, в следующие два года бюджет будет профицитным