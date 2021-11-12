Песков сообщил, что у Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусной инфекции. Глава государства получит бустерную дозу, когда это посоветуют специалисты.

- Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры (антител) после вакцинации основной, — напомнил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что Путин ревакцинируется, когда это посоветуют ему специалисты. Песков назвал здоровье президента первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 40 123 случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии было выявлено 8 992 595 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где выявили 5 183 случая. Вторым идет Санкт-Петербург с 3 421 зараженным за сутки. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 2 726 случаев. Также за сутки было выявлено 1 235 летальных исходов. Еще 33 645 пациентов выписали из больницы.