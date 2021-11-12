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Общество12 ноября 2021 14:07

Российский туроператор Mouzenidis Travel объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами

Это один из крупнейших туроператор на греческом рынке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский туроператор Mouzenidis Travel объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами

Российский туроператор Mouzenidis Travel объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский туроператор Mouzenidis Travel, который является один из крупнейших туроператоров на греческом рынке, объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что исключение туроператора из федерального реестра позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат.

«При этом, мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача - сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», - отметила она.

Догузова также сообщила, что примерно 27 тысяч российских туристов заплатили туроператору около 18 млн евро. По ее словам, деньги были переведены в Грецию, однако не доведены до авиакомпаний и отелей. Как она заявила, туроператор на территории Греции приостановил свою работу еще с лета этого года.

Как отметила глава Ростуризма, ведомство держит ситуацию с туристами под контролем, а также видит несколько вариантов решения ситуации, позволяющим им получить услугу и отправиться на отдых. «Мы … рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей», - добавила она.