Российские и белорусские десантники высадились у границы Польши в рамках совместных учений

Десантники Белоруссии и России высадились у границы Польши в рамках совместных учений Фото: REUTERS

Совместный тактический воздушный десант Сил специальных операций Белоруссии и ВДВ России высадился на полигоне «Гожский». Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

Так страны отрабатывают один из компонентов сил реагирования Союзного государства на фоне наращивания военной деятельности у границы Белоруссии.

- Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси, — говорится в сообщении военного ведомства.

Также военные отработают ряд учебно-тактических задач, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что ситуацию с наплывом мигрантов в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом. По ее словам, самое главное – это избежать жертв среди мигрантов, которые находятся в крайне затруднительном положении. Также необходимо дать правовую оценку действиям польских силовиков, которые применили силу против мигрантов, отметила замглавы президентской администрации.