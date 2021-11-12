В США заявили, что НАТО намеренно обостряет отношения Украины и России

НАТО намеренно разжигает конфликт Украины и России, считают в Соединенных Штатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Редактор американского журнала National Interest Тед Гален Карпентер считает, что Североатлантический альянс намеренно разжигает конфликт между Россией и Украиной.

Журналист указал на то, что альянс поставляет вооружение на Украину и спонсирует войну в Донбассе. Карпентер допустил, что может повториться грузинский сценарий.

- Вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию. Однажды Соединенные Штаты уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный «клиент» остался в синяках, — говорится в статье.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военная активность НАТО в Черном море около границ России нарастает. Российское оборонное ведомство отмечает увеличение интенсивности действий военно-морских сил, стратегической авиации, а также воздушной и морской разведки. Действия американских военно-морских сил (ВМС) контролируют ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».