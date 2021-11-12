В Чувашии выдадут QR-коды для людей с большим числом антител к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели ввести региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека», - заявил глава Чувашии.

Как отметила глава Минцифры региона Кристина Майнина, решением может стать создание регионального ресурса, где житель сможет ввести идентификатор, который был присвоен ему на основании результатов анализа на антитела, после чего получить QR-код. Глава ведомства заявила, что таким образом будет сформирован реестр лиц с высокими титрами антител.

В пресс-службе уточнили, что на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории региона, отображаться не будет.

Напомним, днем ранее, 11 ноября, Оперштаб официально сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в ресторанах, кафе и магазинах.