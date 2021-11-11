Оперштаб сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

Оперштаб заявил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 11 ноября, Оперштаб официально заявил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», - говорится в сообщении штаба.

Напомним, сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался. Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что профильные министерства и транспортные компании изучают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера говорил о том, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении в России QR-кодов для проезда в транспорте, включая авиацию и железную дорогу.