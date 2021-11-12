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В мире12 ноября 2021 15:24

Польша собирается привлечь на белорусскую границу британских солдат

Варшава рассчитывает на поддержку инженерных войск Великобритании
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Польша собирается привлечь на белорусскую границу британских солдат

Польша собирается привлечь на белорусскую границу британских солдат

Фото: REUTERS

Британские военные помогут Варшаве укрепить заграждение на границе с Белоруссией. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Польши, указав на привлечение поддержки инженерных войск Великобритании.

«Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте военного ведомства.

В министерстве уточнили. что подробности раскроют после завершения разведывательных мероприятий.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности.