Польша собирается привлечь на белорусскую границу британских солдат Фото: REUTERS

Британские военные помогут Варшаве укрепить заграждение на границе с Белоруссией. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Польши, указав на привлечение поддержки инженерных войск Великобритании.

«Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте военного ведомства.

В министерстве уточнили. что подробности раскроют после завершения разведывательных мероприятий.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности.