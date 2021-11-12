Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для непривитых от коронавируса

Локдаун начнет действовать к концу текущей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австралии будет введен локдаун для всех граждан, непривитых от коронавиурсной инфекции. Принятие соответствующих мер анонсировал канцлер страны Александер Шалленберг.

Канцлер отметил, что эпидемиологическая ситуация больше не позволяет медлить с принятием серьезных мер. Накануне в Австрии было выявлено 11 975 случаев коронавируса за сутки. В связи с этим в выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.

Как сообщает Шалленберг, решение о введении национального локдауна для непривитых может быть принято уже в конце этой недели - в воскресенье, 14 ноября.

"Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - цитирует канцлера РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Канцлер Александр Шалленберг заявил, что введение отдельных ограничений для тех, кто отказывается вакцинироваться, «вероятно, неизбежно».