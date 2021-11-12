Украинский экс-министр Омелян призвал "разорвать Россию изнутри"

Владимир Омелян назвал президента Украины Владимира Зеленского "проектом Кремля" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине следует дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, чтобы получить время на создание "спокойной восточной границы", заявил в эфире телеканала НТА экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского "проектом Кремля", который следует остановить.

"Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина, - заявил Омелян. - Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза".

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, безуспешно претендовавший на роль спикера украинского парламента, заявил о намерении нарушить территориальную целостность России, забрав в состав Незалежной Кубань.

Гончаренко подчеркнул, что считает Краснодарский край исторически "украинским", а историю Киевской Руси – украденной Россией у Украины.