В Раде Украины заявили о намерении "вернуть Кубань"

Алексей Гончаренко считает, что у Украины украли историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, безуспешно претендовавший на роль спикера украинского парламента, заявил о намерении нарушить территориальную целостность России, забрав в состав Незалежной Кубань. Соответствующее заявление он сделал на своем канале в видеохостинге Youtube.

Гончаренко подчеркнул, что считает Краснодарский край исторически "украинским", а историю Киевской Руси – украденной Россией у Украины.

"Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть", - пригрозил Гончаренко.

Это далеко не первый призыв подобного рода в украинской политической элите. Как сообщал сайт kp.ru, в 2018 году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прямо призвал соотечественников напасть на Россию, чтобы, как он выразился, "вернуть Кубань и Москву". Он предложил тем украинцам, которые регулярно ездят в РФ, "одевать форму, брать автомат и идти воевать".

Российский сенатор Алексей Пушков назвал это заявление "маниакальным бредом" и посоветовал его автору сходить в ближайшую аптеку и обратиться к психиатру.