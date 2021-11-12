Шойгу заявил, что Россия и Франция должны определить шаги по деэскалации в Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Франция должны вместе решать вопросы о деэскалации ситуации в Европе, чтобы не допустить возникновения военных инцидентов. Об этом министр сообщил на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".

Как отметил Шойгу, для двусторонних отношений и ситуации в европейском регионе в целом важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности. Это позволит определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности, пишет ТАСС.

Российский министр отметил, что Россия и Франция могли бы поставить соответствующие задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств.

Как ранее писал сайт kp.ru, силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.