Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,7%

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост Валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%. Такое заявление в пятницу, 12 ноября, сделал российский лидер Владимир Путин, отметив, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», - заявил глава государства отметив, что это не самый высокий в регионе прирост, однако для российской экономики «вполне хороший показатель».

Российский лидер указал на последние прогнозы, которые показывают, что прирост мирового ВВП по итогам этого года составит 5,9%, причем в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) он будет еще выше - в среднем 6,4%.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 ноября, в пресс-релизе Министерства финансов сообщили, что по состоянию на сентябрь 2021 года профицит федерального бюджета России составлял свыше 1,4 трлн рублей, а согласно прогнозам, профицит бюджета в январе - октябре текущего года превысит 2,1 трлн рублей.