Путин призвал к более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов во всем мире

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов во всем мире.

Российский лидер напомнил об инициативе в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании вакцин и сертификатов, которая Россия выдвинула на недавнем саммите G20. «Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», - заявил глава государства в ходе своего выступления в пятницу, 12 ноября, на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

«Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также заявил, что страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от COVID-19 странам, указав на возможность появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции в мире.