Голикова назвала пять регионов России, где ухудшилась ситуация с коронавирусом

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю ухудшилась в пяти российских регионах: Амурской, Новосибирской, Иркутской, Рязанской и Томской областях. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах … На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», - привели слова вице-премьера в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно заявлению, заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась в Туве и Калмыкии, индикация на тепловой карте для которых перешла от красного к ярко-оранжевому.

Красный цвет означает, что в регионе в среднем за неделю свыше 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет показывает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также заявила, что ее очень радуют новости из российских регионов о рекордах по суточной вакцинации, но напомнила о необходимости достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, «чтобы не затягивать развитие пандемии».