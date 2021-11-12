Голикова считает, что сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать для граждан таким же документом, как паспорт. Такое мнение в пятницу, 12 ноября, высказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», - заявила вице-премьер.

Голикова также отметила, что ее очень радуют новости из российских регионов о рекордах по суточной вакцинации от коронавирусов. «Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране», - добавила она.

Напомним, в минувший четверг, 11 ноября, Оперштаб официально заявил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах, а власти Татарстана подготовили обращение в адрес Российских железных дорог (РЖД) и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.