Сбой в работе TikTok произошли 12 ноября 2021 года Фото: REUTERS

В пятницу, 12 ноября, пользователи TikTok столкнулись с проблемой в работе сервиса. Большинство жалоб поступают из США и связаны они с работой веб-сайта.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, большинство пользователей TikTok жалуются на работу приложения. С такой проблемой столкнулось около 51 процентов пользователей. Еще 21 процент не могут обновить новостную ленту, а 17 процентов жалуются на проблемы с соединением с сервером. Ранее сбой в работе сервиса произошел 27 сентября.

На данный момент из США поступило свыше 13 тысяч жалоб. В других странах отмечают лишь немногочисленные сбои.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 ноября, жители нескольких стран Европы столкнулись со сбоями в работе онлайн - видеохостинга YouTube, а также сайтов Google и Gmail.