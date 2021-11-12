Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 49%. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в стране был проведен почти 58 миллионов раз.

«По состоянию на 12 ноября, вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла - 57 961 578 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%», - говорится в сообщении штаба

Уровень коллективного иммунитета в России, по данным на 5 ноября, был 48%.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости вакцинации, отметив, что для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией необходим коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока оставлена планка в 80%. По ее словам, для достижения такого уровня нужно привить около 22 млн граждан и ревакцинировать порядка 9 млн человек