Бывший вице-премьер Украины заявил о катастрофическом состоянии промышленности в стране

Цены на газ для Украины сильно выросли за последнее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил, что экономика страны находится в плачевном состоянии. По его словам, проблема в катастрофическом состоянии промышленности, к которому привел, в том числе, топливный кризис.

По словам Бойко, почти половина заводов на Украине рискует прекратить свою деятельность из-за сложившейся ситуации. Он напомнил, что цены на газ для страны за год выросли в три раза и теперь он впервые стоит так дорого.

"Если в себестоимости продукции предприятия 30% - это энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", - заявил Бойко в эфире "1+1".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна находится в состоянии «энергетической войны» с Россией. По мнению Немчинова, Москва якобы «делает все», чтобы Украина сильнее ощутила энергетический кризис.