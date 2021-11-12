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В мире12 ноября 2021 18:14

НАТО выразила солидарность с Польшей, Литвой и Латвией из-за миграционного кризиса

Альянс призвал Белоруссию воздерживаться от эскалации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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НАТО выразила солидарность с Польшей, Литвой и Латвией из-за миграционного кризиса

НАТО выразила солидарность с Польшей, Литвой и Латвией из-за миграционного кризиса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс бдительно следит за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, выражает полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, а также призывает Минск воздерживаться от эскалации. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в пятницу, 12 ноября, в Брюсселе.

«Страны НАТО полностью солидарны с Польшей, Латвией, Литвой и другими государствами, затронутыми этой ситуацией, и поддерживают меры, основанные на фундаментальных правах и международных нормах и принятые странами альянса в индивидуальном и коллективном порядке», - говорится в сообщении.

НАТО также указывают, что будут бдительны при «резкой дальнейшей эскалации и провокации со стороны Белоруссии», а также страны альянса призывают Минск «прекратить эти действия».

Напомним, накануне в Министерстве обороны Польши сообщили о намерении привлечь на белорусскую границу британских солдат.