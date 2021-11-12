Белый дом рассматривает различные варианты действий из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии

Госсекретарь США не стал предвосхищать возможные санкции Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию о том, что Белый дом готовится ввести санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе республики и стран Евросоюза. Как заявил Блинкен на брифинге в пятницу, 12 ноября, США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию.

По словам госсекретаря США, Белоруссия использует миграцию в качестве политического оружия. Как отметил Блинкен, пока рано говорить о санкциях, но правительство обсуждает меры, которые можно было бы использовать в данном случае.

"Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть", - заявил госсекретарь.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Отмечалось, под ограничения могут попасть министр иностранных дел республики Владимир Макей, а также авиакомпания «Белавиа».