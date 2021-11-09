Reuters: Евросоюз собирается ввести санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз в ближайшее время может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, под ограничения могут попасть министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, а также авиакомпания «Белавиа». Санкции, скорее всего, также коснутся официальных лиц, которые, по мнению Европейского союза, несут ответственность за миграционный кризис на границах республики.

Отмечается, что решение о новых ограничениях может быть принято уже на следующей неделе.

Напомним, в конце октября Евросоюз сообщил о введении новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз.

Как писал сайт kp.ru, ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в понедельник, 8 ноября, когда колонна мигрантов, в которой, по разным подсчетам, было до 3 тысяч человек, двинулась из Белоруссии в сторону Польши.