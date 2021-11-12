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Политика12 ноября 2021 18:54

Замглавы МИД РФ обсудил с гендиректором Международной организации по миграции ситуацию на белорусско-польской границе

Стороны подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество в миграционной сфере между Москвой и МОМ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы МИД РФ обсудил с гендиректором Международной организации по миграции ситуацию на белорусско-польской границе

Замглавы МИД РФ обсудил с гендиректором Международной организации по миграции ситуацию на белорусско-польской границе

Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) Антониу Виторину текущую миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, а также ситуацию в Афганистане и Сирии.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной миграционной повестки дня. Особое внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Афганистане, Сирии и на белорусско-польской границе», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу, 12 ноября.

Как уточнили в министерстве, в ходе разговора стороны подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество в миграционной сфере между Москвой и МОМ.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики. Как писал сайт kp.ru, министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности.