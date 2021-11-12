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Здоровье12 ноября 2021 19:16

Голикова объяснила необходимость подготовки законопроектов о QR-кодах

Вице-премьер заявила, что граждане не соблюдают ограничительные меры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, что необходимость подготовки законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, указав на то, что граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация от коронавируса.

«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», - заявила вице-премьер.

Голикова назвала тревожными показатели смертности от коронавируса, призвав всех россиян привиться от коронавируса. Вице-премьер также сообщила, что после нерабочей недели темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионах еще идет рост.

Напомним, сегодня, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов, назвав предлагаемые решения экстренной мерой.