В правительстве заявили, что закон по QR-кодам будет действовать на территории России до 1 июня 2022 года

Введение qr-кодов на транспорте коснется поездов и самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве России рассказали, как долго будут действовать нормы закона об использовании qr-кодов. Ранее кабмин внес его в Госдуму, предложив сделать обязательным использование qr-кодов в общественных местах и на транспорте.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Введение qr-кодов на транспорте коснется поездов и самолетов. Также qr-коды, справки о болезни и медотводе будут необходимы для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита, а также объектов торговли, но не потребуются при посещении аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила необходимость подготовки законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. По ее словам, такая мера стала нужна из-за того, что многие россияне не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация от коронавируса.