Голикова заявила, что новые ограничительные меры не коснутся детей и подростков

Вице-премьер России Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, как будут действовать новые ограничительные меры, которые готовятся в введению в стране из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что новые правила не будут применяться к несовершеннолетним гражданам.

Голикова напомнила, что в России пока не принято решение о вакцинации детского населения от коронавирусной инфекции. Поэтому несовершеннолетние не подпадают под соблюдение новых норм.

"Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", - заявила Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает сделать обязательным использование qr-кодов в общественных местах и на транспорте. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.