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Политика12 ноября 2021 20:03

Песков заявил, что Путин самостоятельно сообщит о своей ревакцинации

Президент ревакцинируется тогда, когда это посоветуют ему специалисты
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о повторной вакцинации главы государства Владимира Путина. Об этом официального представителя Кремля спросили журналисты в ходе очередной пресс-конференции в пятницу, 12 ноября.

Представители СМИ поинтересовались, ревакцинировался ли Владимир Путин. Как отметил Песков, глава государства расскажет об этом самостоятельно.

"Путин традиционно сам сообщит [об этом]", - прокомментировал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что Путин ревакцинируется тогда, когда это посоветуют ему специалисты. Песков назвал здоровье президента первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает.

Как ранее писал сайт kp.ru, у президента России Владимира Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусной инфекции. Глава государства получит бустерную дозу, когда это посоветуют специалисты.